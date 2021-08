Bundeswehreinsatz in Kabul: „Für uns beginnt jetzt die schwerste Phase”

Anzeige

Berlin. Für die Bundeswehr beginnt in Afghanistan nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums nun die schwierigste Phase.

„Die internationale Präsenz in Afghanistan endet absehbar am 31.08. - das bedeutet auch für die Bundeswehr, sich darauf einzustellen“, teilte das Ministerium am Mittwoch auf Twitter mit.

Die Sicherheitslage in Kabul habe sich enorm verschärft. „Für uns beginnt jetzt die schwerste Phase. Vielen konnten wir helfen - allein gestern 983.“

Die USA hatten am Dienstag erklärt, dass sie an dem Plan festhielten, die amerikanischen Truppen bis zum 31. August aus Kabul abzuziehen. Ohne die Unterstützung der USA gilt auch eine Fortsetzung der Evakuierungsflüge anderer westlicher Staaten als undenkbar.

Am Mittwochmittag landete ein weiteres Flugzeug des Typs A400 M der Bundeswehr in Kabul. Wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte, startete die Maschine kurze Zeit später mit 218 schutzbedürftigen Personen in Richtung Taschkent in Usbekistan.

Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass sich in Kabul insgesamt noch eine „hohe vierstellige oder niedrige fünfstellige Zahl“ schutzbedürftiger Menschen befindet, die grundsätzlich für eine Evakuierung in Frage kämen.