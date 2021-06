Bundeswehr zieht vier Soldaten nach schwerem Fehlverhalten aus Litauen ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundeswehr hat vier deutsche Soldaten der Nato-Mission „Enhanced Forward Presence“ in Litauen nach einem schweren Fehlverhalten abgezogen. Ermittlungen durch den Kompaniechef und Feldjäger hätten den Anfangsverdacht auf Straftaten wie sexuelle Nötigung, Beleidigung, womöglich auch mit rassistischem Hintergrund, und Nötigung sowie auf extremistische Verhaltensweisen ergeben.

Zehn Soldaten betroffen

Das teilte das Verteidigungsministerium am Montag den Obleuten im Bundestag mit. „Betroffen sind nach jetzigem Kenntnisstand zehn Soldaten“, hieß es in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur am Abend vorlag.

Anzeige

Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet. Nach einer exzessiven Party liefen demnach gegen mehrere Soldaten Ermittlungen. Dabei sollen in einem Hotel Ende April rechtsradikale und antisemitische Lieder gesungen worden sein, berichtete das Magazin weiter. Ein mutmaßlicher sexueller Übergriff soll auch gefilmt worden sein.

Anzeige

Der Vorfall sei am 8. Juni von einem Soldaten gemeldet worden, hieß es in der Obleuteunterrichtung. Ein Wehrdisziplinaranwalt sei eingeschaltet. Die möglichen Täter und Opfer wurden räumlich voneinander getrennt.

Ein Geschädigter sei am Freitag nach Rücksprache mit der Truppenpsychologie und der Militärseelsorge zurück nach Deutschland gebracht worden. Die Mission „Enhanced Forward Presence“ ist Teil der Nato-Abschreckung gegenüber Russland.