Bundeswehr vor Einsatz in Corona-Krise: 15.000 Soldaten stehen bereit

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zur Unterstützung von Ländern und Kommunen in der Corona-Krise hält die Bundeswehr von diesem Wochenende an 15.000 Soldaten bereit. Die Männer und Frauen sollten bis Freitag abmarschbereit zu Hilfseinsätzen sein, wie ein Sprecher der Bundeswehr erklärte. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) besuchte Soldaten bei Hilfseinsatzen im Saarland.

"Hier vor Ort helfen unsere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr seit mehr als sieben Tagen beim Betrieb der mobilen Teststellen in Merzig, St. Wendel und Saarbrücken", sagte die CDU-Politikerin nach einer Mitteilung ihres Ministeriums. Und weiter: "Die Bundeswehr unterstützt wo und so lange sie gebraucht wird. Gemeinsam stehen wir mit unseren Partnern der zivilen Gesundheitsbehörden Seite an Seite im Kampf gegen die Auswirkungen des Corona-Virus!"

+++ Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Größter Einsatz der Bundeswehr im Inneren in der Geschichte

Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten in der Coronakrise sei der "größte Einsatz im Inneren in der Geschichte der Bundeswehr", sagte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) dem "Spiegel". Die Truppe gebe Essen aus, richte Teststationen ein, fliege Intensivpatienten aus schlimmer betroffenen Teilen Europas ein und helfe mit ihren Krankenhäusern und Laborkapazitäten. Er riet, nicht sofort alle Kapazitäten zu binden. "Besser man behält Reserven für das, was noch kommen kann", sagte Bartels demnach.

Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dankte den 15.000 Soldaten für ihren Einsatz. “Dass diese Hilfe ankommt, haben wir in großen Teilen dem persönlichen Einsatz der Truppe zu verdanken. Die jahrzehntelangen Einsparungen und Kürzungen an der Bundeswehr fallen uns jetzt auch im zivilen Bereich vor die Füße”, sagte sie. “Auch die Bundeswehr leidet unter der Knappheit von Schutzausrüstung und Material.” Es zeige sich, wie unverantwortlich Entscheidungen früherer Verteidigungsminister in vergangenen Jahrzehnten gewesen seien.

Video Regierung erwartet schwere Rezession 1:11 min Das Bruttoinlandsprodukt könnte in diesem Jahr noch stärker schrumpfen als während der Finanzkrise 2009, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. © Reuters

Anzeige

Bundeswehr will eigene Desinfektionsmittel herstellen

Wegen Engpässen in der Versorgung will die Bundeswehr auch eigene Desinfektionsmittel herstellen. "Grundsätzlich werden durch die Bundeswehrapotheken keine Desinfektionsmittel hergestellt. Aufgrund der besonderen Situation in der Bekämpfung des Coronavirus werden derzeit Maßnahmen getroffen, diese Herstellungskapazitäten zu ermöglichen", zitierte die "Welt" (Freitag) eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.

Anzeige

Die Großproduktion medizinischer Produkte durch die Streitkräfte war nach einem kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2012 deutlich eingeschränkt und auf den Standort der Bundeswehrkrankenhaus-Apotheke in Ulm konzentriert worden. Die Rechnungsprüfer hatten die Herstellung von pharmazeutischen Produkten durch die Streitkräfte als zu teuer bewertet und den Einkauf auf dem freien Markt empfohlen.

RND/dpa