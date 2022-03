Schnellere Rüstungsprojekte durch „nationale Sicherheitsinteressen“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht will eine Beschleunigung von Rüstungsprojekten der Bundeswehr anstoßen. Durch „nationale Sicherheitsinteressen“ sollen Ausnahmen vom EU-Vergaberecht genutzt werden, so Lambrecht. Archiv: 02.03.2022, Berlin: Christine Lambrecht (SPD), Bundesverteidigungsministerin, steigt in einen A400 M für eine Reise nach Constanta (Rumänien). Die Ministerin besucht die deutschen Truppen, die in Constanta stationiert sind. © Quelle: Christophe Gateau/dpa