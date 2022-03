Union aktuell gegen Grundgesetzänderung für Bundeswehr-Sondervermögen

Mathias Middelberg in der 18. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 18.02.2022 Die Union lehnt die Grundgesetzänderung des Bundeswehr-Sondervermögens in seiner jetzigen Version ab. CDU und CSU im Bundestag wollen die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit blockieren, solange nicht „ die Mittelverwendung klar bestimmt ist“, so Haushälter Mathias Middelberg. Es müsse eindeutig sein, dass die 100 Milliarden Euro vollständig der Bundeswehr zukämen, so die Union; Das sei aktuell nicht der Fall. © Quelle: imago images/Future Image