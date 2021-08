Soldaten der Evakuierungsmission zurück in Deutschland - auch AKK gelandet

Anzeige

Anzeige

Wunstorf. Die ersten Soldaten der Bundeswehr sind von ihrer Evakuierungsmission in Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Wunstorf bei Hannover landeten am Freitagabend kurz vor 20.00 Uhr drei Militärmaschinen. Für den Rückflug der Soldaten nach Deutschland wurden ein Airbus A310 der Luftwaffe und zwei Militärtransporter A400M eingesetzt.

An Bord eines Flugzeugs war nach Militärangaben auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie stieg laut Hannoversche Allgemeine bereits in Taschkent zu. Den Heimweg verbrachte sie demnach neben Soldaten auch zusammen mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, sowie der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD).

Anzeige

Wie die Hannoversche Allgemeine weiter berichtet, landeten fast 400 Soldaten am Abend, darunter waren Fallschirmjäger, Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK), Feldjäger, Krisenunterstützungsteams, Sanitäter, Militärpolizei, Angehörige der Luftwaffe und weitere Spezialistinnen und Spezialisten aller Bereiche der Bundeswehr.

Die Einsatzkräfte waren in Taschkent gestartet, der Hauptstadt von Usbekistan. Dort hatte die Bundeswehr ein Drehkreuz eingerichtet, um in kurzen Shuttleflügen Deutsche und bedrohte Afghanen aus Kabul auszufliegen. Nach Bundeswehrangaben waren an der Evakuierungsmission 454 Einsatzkräfte beteiligt, darunter 19 Soldatinnen. Ein Teil der Einsatzkräfte und des Materials war am Freitagabend noch in Taschkent.