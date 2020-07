Bundeswehr: Reservistenverband will Extremisten in eigenen Reihen rasch ausschließen

Kramp-Karrenbauer hilft homosexuellen Soldaten

Die Verteidigungsministerin räumt alte juristische Probleme ab – durch Rehabilitierung plus Entschädigung für dienstrechtliche Diskriminierungen in der Vergangenheit. Am 17. September soll der Gesetzentwurf vorgestellt werden, zusammen mit einer Studie zum Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität. Kramp-Karrenbauer setzt damit einen Kurs fort, der ihre bisherige Kritiker aus der LGBTQ-Szene überrascht.