Lambrecht bei deutschen Soldaten in Jordanien gelandet

Berlin. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist zu ihrer ersten Reise im neuen Jahr in Jordanien gelandet. Die Ministerin mache sich auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak ein Bild von der deutschen Beteiligung am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), teilte das Verteidigungsministerium am Samstag über Twitter mit.

Dort habe sie sich auch mit deutschen Soldaten zu einem ersten persönlichen Austausch getroffen, hieß es weiter. Rund 150 deutsche Soldaten sind laut Einsatzführungskommando derzeit in Jordanien stationiert.

Die Bundeswehr unterstützt dort die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition, indem sie Einsatzflugzeuge betankt. Insgesamt beteiligt sich Deutschland aktuell mit rund 240 Soldaten an den Einsätzen der Anti-Terror-Allianz in Jordanien, Irak und über Syrien.