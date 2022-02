Größer war‘s noch nie: So verliefen die bisherigen Bundesversammlungen

Anzeige

Wenn am Sonntag die Mitglieder der Bundesversammlung in Berlin zusammenkommen, um den nächsten Bundespräsidenten oder die nächste - präsidentin zu wählen, wird es vor allem eines: Voll. Die Bundesversammlung am 13. Februar ist eine der Superlative. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik kamen mehr Menschen zusammen, um über das zukünftige Staatsoberhaupt abzustimmen.

Für 1472 Menschen muss Platz geschaffen werden - weil der Bundestag so groß ist wie nie zuvor - und das in einer Zeit, in der wegen der Pandemie noch immer Abstand geboten ist.

Vor 23 Jahren: Die bisher Größte Bundesversammlung

Vor 23 Jahren sah das anders aus. Als die Bundesversammlung am 23. Mai 1999 im Reichstag zusammenkam, um zwischen SPD-Kandidat Johannes Rau, der von der Union vorgeschlagenen parteilosen Dagmar Schipanski und der von der PDS vorgeschlagenen, aber chancenlosen Uta Ranke-Heinemann (parteilos) zu entscheiden, kamen die 1338 Mitglieder alle im Plenarsaal unter. Es war die bisher größte Bundesversammlung - bis Sonntag jedenfalls.