Bundesverfassungsgericht ist bei Instagram

Karlsruhe. Anlässlich seines 70. Jubiläums startet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Instagram-Account. Dort solle es abwechslungsreiche Einblicke in die Arbeit des Gerichts geben.

Das teilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Am Mittwochvormittag hatte das Gericht 323 Abonnenten. Auf dem Sozialen Netzwerk Instagram können Nutzer und Nutzerinnen Fotos und Videos teilen. Es gehört zu Facebook und ist finanziert durch Werbung.

Seinen Geburtstag feiert das Bundesverfassungsgericht den Angaben zufolge am 28. September 2021. Dafür sind verschiedene Veranstaltungen geplant: So wird die Geschichte des Gerichts vor Ort präsentiert, die Verfassungsrichter sprechen online zu Themen wie „Europa“, „Asylrecht“ oder „Hass im Netz“, und das Gericht beteiligt sich an Schulprojekten.