Bundestagswahl: Nur noch 13 Prozent würden Laschet wählen

Nur noch 13 Prozent der Deutschen würden Unions-Spitzenkandidaten Armin Laschet direkt zum Bundeskanzler wählen. Das hat der Sonntagstrend des Instituts Insa ergeben. Insgesamt bleibt die Union aber bei den Zustimmungswerten vorn und erreicht wie in der Vorwoche 27 Prozent.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz rückt damit weiter vor. Bei der Frage, wen die Deutschen direkt zum Kanzler wählen würden, schafft er es auf 22 Prozent. Damit legte Scholz in der von der “Bild am Sonntag” in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge einen weiteren Prozentpunkt zu.

Damit liegt der SPD-Spitzenkandidat nun neun Prozentpunkte vor Armin Laschet. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock verliert derweil in den Zustimmungswerten ebenfalls einen Punkt und liegt wie Unions-Kandidat Laschet bei 13 Prozent.

Bei den Zustimmungswerten der Parteien bleibt die Union derweil vorn. Wäre am Sonntag Bundestagswahl würden 27 Prozent CDU/CSU wählen. Auf dem zweiten Platz befinden sich deutlich abgeschlagen die Grünen (18 Prozent) und auf dem dritten Platz die SPD (17 Prozent).

Die FDP erreicht 13 Prozent, die AfD 11 Prozent. Die Linke schafft in der Umfrage 6 Prozent.