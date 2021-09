Kevin Kühnert will offenbar keinen Ministerposten

Anzeige

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert will im Falle einer Regierung mit Beteiligung seiner Partei offenbar keinen Ministerposten einnehmen. Das sagte Kühnert in einem Interview mit „t-online“.

Damit implodiere schon wieder eine „Wahlkampfblase der CDU/CSU“, sagte Kühnert. Sollte er in den Bundestag einziehen, wolle er sich vor allem um seinen Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg und Fachpolitik kümmern. „Manche können sich das vielleicht nicht vorstellen, aber ich empfinde ein Bundestagsmandat als eine wirklich große Aufgabe, die keiner weiteren Posten bedarf“, so Kühnert.

Seine Hauptthemen seien dabei Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung – Themen die auch in seinem Wahlkreis wichtig seien. Kühnert äußert dabei Kritik an seinem CDU-Gegenkandidaten Jan-Marco Luczak, denn der habe sich „maßgeblich immer wieder gegen Mieterschutzrechte eingesetzt“. Luczak ist zuletzt dreimal in Folge mit dem Mandat des Berliner Wahlkreises Tempelhof-Schöneberg in den Bundestag eingezogen.

Kühnert gegen „Ausschließeritis“ der Union

An der „Ausschließeritis“, die „seit Jahren die Lebensversicherung von CDU und CSU“ sei, wolle sich Kühnert gefragt nach einer möglichen Koalition mit der Linkspartei nicht beteiligen. Er glaube aber, „dass die Linke dringend ihren Urkonflikt klären sollte, ob sie denn wirklich regieren möchte“.

Es sei absolut möglich, dass es für Rot-Grün reiche, „dafür kämpfe ich“, fügte Kühnert hinzu. Eine Koalition mit der Linken, die mit Thüringen, Berlin und Bremen bereits in drei Bundesländern existiere, wolle er aber nicht ausschließen, denn „dort ist weder der Kommunismus ausgebrochen noch sind die Supermarktregale leer gefegt“.

Die Forderungen der CDU nach einer klaren Aussage seiner Partei zu einem Bündnis mit der Linkspartei lehnte Kühnert entschieden ab: „Wir brauchen keine Belehrungen von einer Union, für die Hans-Georg Maaßen als Direktkandidat antritt.“ Maaßen sei in den vergangenen Jahren das größere Sicherheitsrisiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewesen, als es der Bundestagsfraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch (Linke) je sein könne, sagte Kühnert.

Aufruf der Grünen zur Wahl von SPD-Kandidaten „außergewöhnliche Geste“

Hans-Georg Maaßen steht derzeit in der Diskussion, weil es mehrere Aufrufe gab, in seinem südthüringischen Wahlkreis gegen ihn und für den SPD-Kandidaten Frank Ullrich zu stimmen. Unter anderem rief der Wahlkampfleiter und Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, zur Wahl Ullrichs auf. Kevin Kühnert bezeichnete den Aufruf Kellners auf Twitter als „außergewöhnliche Geste“.

Auch die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU), die Mitglied des Zukunftsteams von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ist, hatte vor wenigen Tagen bei einem TV-Auftritt indirekt dafür geworben, Maaßen nicht zu wählen. Auf die Frage, ob sie Maaßen wählen würde, wenn sie in dessen Wahlkreis leben würde, sagte Prien: „Ich sag’ mal so, ich bin von Leistungssportlern immer wieder fasziniert.“