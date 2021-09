Grünen-Bundestagskandidatin beschädigt Wahlplakate der CDU

Wolfgang Waldmüller, CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern, stellt einige der Motive der Plakatkampagne der CDU zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Schweriner Club Zenit vor. Plakate des CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Michael Sack, wurden von einer Direktkandidatin der Grünen für den Bundestag in Greifswald beschädigt. © Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp