Ditib ruft Muslime zur Bundestagswahl auf

Köln. Der türkische Islamverband Ditib hat die Mitglieder seiner Moscheegemeinden zur Teilnahme an der Bundestagswahl am kommenden Sonntag aufgerufen. „Demokratie lebt von der Beteiligung aller“, heißt es in dem am Donnerstag in Köln veröffentlichten Aufruf der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion. Dies gelte für gesellschaftliche Teilhabe genauso wie für die politische Partizipation.

Eine Beteiligung an den Wahlen sei für Muslime wichtig, um für gesellschaftliche Probleme Lösungen herbeizuführen, hieß es. Auch wenn die Bedürfnisse von Muslimen oder Migranten in den Wahlprogrammen kaum Niederschlag fänden, seien Themen wie Muslimfeindlichkeit, Übergriffe auf Migranten, Muslime und Moscheen sowie Chancengleichheit im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor akut.

Auch der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein vermisst migrationspolitische Themen bei den demokratischen Parteien im Bundestagswahlkampf. Zumindest in der öffentlichen Diskussion und in der Straßenwerbung hätten diese Themen keine Rolle gespielt, teilte der Flüchtlingsrat am Donnerstag mit. Dabei seien 7,4 Millionen Menschen aus eingewanderten Familien wahlberechtigt und damit zwölf Prozent aller Wahlberechtigten. „Wir sind irritiert über diese verweigerte Aufmerksamkeit gegenüber einem zentralen Politikfeld“, erklärte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrates, Martin Link.

Eine Ausnahme sei lediglich die kurze öffentliche Debatte zu den Flüchtlingen aus Afghanistan gewesen. Allerdings seien die Beiträge der Politiker dort kaum über „reflexhaften Alarmismus“ und die Notwendigkeit einer zugespitzten Innen-, Außen- und Europapolitik hinausgegangen, hieß es.

Pläne für eine zielgerichtete Integrationspolitik werden vermisst

Differenziertere Aussagen zur Migrations- und Integrationspolitik kämen zwar in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien vor, wirkten dort aber eher versteckt. Wahlberechtigte mit Migrationsgeschichte interessierten neben Aussagen zu Klima und Einkommensentwicklung auch Pläne für eine zielgerichtete Integrationspolitik, gerechte Teilhabe und diskriminierungsfreie Zukunftschancen.