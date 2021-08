Wahlunterlagen kommen bis 5. September - Wähler ohne Bescheinigung sollen sich melden

Anzeige

Anzeige

Wiesbaden. Wer bis Anfang September keine Wahlbescheinigung für die Bundestagswahl bekommen hat, sollte sich dann schnellstmöglich mit dem zuständigen Wahlamt in Verbindung setzen. Wie der Bundeswahlleiter in Wiesbaden am Freitag mitteilte, müssten alle im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten spätestens bis zum 5. September ihre Bescheinigung - in der Regel per Post - erhalten.

Ist dies nicht der Fall, kann man sich bis zum 10. September ins Wählerverzeichnis der Gemeinde nachträglich eintragen lassen. In dem Verzeichnis sind den Angaben zufolge alle Wahlberechtigten registriert, die am 15. August bei der Meldebehörde ihrer Gemeinde mit Hauptwohnsitz gemeldet waren.

Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat, aber im Verzeichnis registriert ist, kann übrigens trotzdem seine Stimme abgeben, wie ein Sprecher sagte. Dafür muss im Wahllokal der Personalausweis vorgelegt werden. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.