Bundestagswahl 2021: Wahlswiper und Co. – die Alternativen zum Wahl-O-Mat

Der Wahltest stellt 25 Fragen, zu denen es teilweise mehr Antwortoptionen als nur „ja“ oder „nein“ gibt. Jede Frage kann zudem unterschiedlich stark gewichtet oder übersprungen werden. Bei der Auswahl der Fragen orientiert sich das Erstellerteam laut eigener Aussage „an den ‚wichtigen Problemen in Deutschland‘ laut ‚Politbarometer‘ der Forschungsgruppe Wahlen in den letzten zwölf Monaten“. Hinter dem Wahltest steht die Onlinemedienagentur wegewerk GmbH mit Sitz in Berlin.