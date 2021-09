„Charisma eines Buchhalters“: So blickt das Ausland auf Deutschlands Kanzlerkandidaten

Anzeige

Berlin. Wie geht es nach 16 Jahren Angela Merkel in Deutschland politisch weiter? Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl richten auch immer mehr internationale Medien ihren Blick auf den Wahlkampf und speziell auf die drei Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Und die werden in der Berichterstattung hart attackiert. „Nie in der Geschichte der Bundesrepublik hatten die Bürger die Wahl zwischen unattraktiveren Alternativen“, ist die Neue Züricher Zeitung (NZZ) überzeugt.

Charisma-Mangel und Möchtegern-Nachfolger

Dem SPD-Kandidaten Scholz wird wahlweise das Charisma eines Bankangestellten oder Buchhalters im mittleren Management attestiert. „Der Typ, den alle am liebsten mögen, ist der langweiligste Typ bei der Wahl – vielleicht sogar im ganzen Land“, lästerte John Kornblum, ehemaliger amerikanischer Botschafter in Deutschland, in der New York Times. Im Vergleich zu Olaf Scholz sei es spannend, einem Topf Wasser beim Kochen zuzuschauen.

CDU-Mann Laschet – ebenfalls wenig charismatisch – sei ein Möchtegern-Nachfolger von Merkel und sehe aus wie ein regionaler Bankmanager, findet der Daily Express. In den Niederlanden hat der Mann aus Aachen eher das Ansehen eines Provinzpolitikers. Und die Financial Times konstatiert: Die Deutschen scheinen von Laschets Langweiligkeit abgestoßen zu sein.

Baerbock wird nicht wirklich wahrgenommen

Über die Dritte im Bunde, die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, wird in den ausländischen Medien dagegen vergleichsweise wenig diskutiert. Fast könnte sie darüber beleidigt sein. Denn auch, wenn über ihre beiden Konkurrenten zumeist nicht gerade Positives geschrieben wird – immerhin wird über sie geschrieben. Die NZZ sieht sie durch ihre Fettnäpfchen mit den nachgemeldeten Sonderzahlungen und Plagiatsvorwürfen zumindest als „Schummlerin vom Dienst“, die sich mit ihrem kreativen Verhältnis zur Wahrheit unmöglich gemacht habe.

Sie waren stets bemüht

Sollte das Züricher Blatt den „Kanzlerkandidaten-Lehrlingen“ Baerbock und Laschet ein Arbeitszeugnis ausstellen, würde darin wohl stehen, sie waren stets bemüht. Das Freundlichste, was man über sie sagen könne, sei, dass sie jeden Tag dazulernten. Und der momentane Umfragen-Gewinner Olaf Scholz? Der sei ein „Scheinriese“, der lediglich von der Schwäche seiner Konkurrenz profitiere und deshalb so souverän wirke.

Vergleiche mit USA und Polen

Obwohl das Rennen um die Kanzlerschaft so spannend ist wie lange nicht, finden viele internationale Medien den Wahlkampf unerträglich langweilig. Doch warum ist das eigentlich so? „Scholz und Laschet sind keine großen Redner oder sogar Menschenfänger“, sagt die amerikanische Korrespondentin Melissa Eddy, die den Berliner Politikbetrieb seit fast zehn Jahren eng begleitet. Zudem seien in den USA Wahlkampfauftritte vor tausenden Menschen auch während Corona keine Seltenheit, was die kleineren Auftritte hierzulande natürlich öde wirken lasse.

Ähnliches hört man auch aus Polen. „Für polnische Verhältnisse sind die deutschen Parteien relativ ähnlich“, erklärt Berlin-Korrespondent Lukasz Grajewski. Der polnische Wahlkampf und die Politik seien da anders. Da würde sich auch mal beschimpft und gegenseitig angeschrien.

TV-Triell als Versammlung eines Abstinenzler-Vereins

Solche Umgangsweisen muss man nicht gut finden, für die NZZ gleicht der diesjährige Wahlkampf deshalb aber auch eher einem „Wattebäuschchen-Werfen“. Kein Mensch brauche TV-Trielle, wenn sie sich wie Versammlungen eines Abstinenzler-Vereins anfühlen, schreibt die Zeitung angesichts der fehlenden Angriffslust. Baerbock, Laschet und Scholz hätten sich aufgeführt, als sollten sie nicht Kanzler einer europäischen Großmacht, sondern Elternsprecher in der Kita werden.

Die Züricher Zeitung bringt letztlich noch einen revolutionären Vorschlag ins Spiel: Man könne dieses Mal ja auch einfach losen, wer das Kanzleramt bekomme. „Besser würde es damit zugegebenermaßen nicht, vermutlich aber auch nicht schlechter.“