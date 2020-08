Bundestagswahl 2021: Sawsan Chebli und Michael Müller bewerben sich um den gleichen Wahlkreis

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es ist schon eine kuriose Situation – selbst in der an Kuriositäten nicht gerade armen Berliner SPD. Morgens, im Roten Rathaus, ist der Regierende Bürgermeister Michael Müller Chef von Staatssekretärin Sawsan Chebli (beide SPD). Abends sind beide ab sofort Konkurrenten. Müller und Chebli bewerben sich um den gleichen Wahlkreis. Beide wollen bei der Bundestagswahl 2021 in Charlottenburg-Wilmersdorf antreten.

“Ich freue mich auf einen offenen und fairen Wettbewerb um die Nominierung”, teilte Chebli der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Korrektheit dieser Aussage darf man getrost bezweifeln. Sowohl für den 55-jährigen Müller als auch für die 42-jährige Chebli ist die Situation misslich. Für den scheidenden Bürgermeister, weil er auf einen geräuschlosen Wechsel in den Bundestag gehofft hatte. Für die aufstrebende Staatssekretärin, weil ihre Chancen als überschaubar gelten. Und wenn Chebli die Überraschung gelingen sollte, müsste sie mit dem Vorwurf leben, den eigenen Chef abserviert zu haben. Es gibt bessere Voraussetzungen für einen Start in den Wahlkampf.

Dass es überhaupt zu dem Duell kommt, haben beide Kandidaten gleichermaßen zu verantworten – weil sie zu lange gezögert haben. In der Hauptstadt ist seit Monaten bekannt, dass sowohl Müller als auch Chebli in die Bundespolitik wechseln wollen. Dass es dafür einen Wahlkreis braucht, ist auch kein Geheimnis, und es wären genügend freie Wahlkreise verfügbar gewesen, da mehrere Abgeordnete aufhören.

Er hat die Sympathie der Funktionäre, sie die der Mitglieder

Anzeige

Aber sowohl Müller als auch Chebli griffen nicht beherzt zu, als es an der Zeit gewesen wäre. Chebli, weil sie sich von den Genossen vor Ort bitten lassen wollte. Und Müller, weil er es eigentlich auf den Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg abgesehen hatte, wo er schon mehrfach bei Wahlen zum Abgeordnetenhaus angetreten war. Doch dort kam ihm Juso-Chef Kevin Kühnert zuvor und erklärte seine Kandidatur, während Müller noch zögerte. Auf eine Kampfkandidatur gegen den populären Kühnert wollte es Müller dann lieber nicht ankommen lassen – weshalb er auf Charlottenburg-Wilmersdorf auswich. Dort, im Ortsverein Ku’damm, ist Chebli Mitglied.

Müller hat die Funktionäre der Partei hinter sich, der Kreisvorsitzende Christian Gaebler arbeitet hauptberuflich als Chef seiner Senatskanzlei. Auch andere Führungsposten in dem Kreisverband sind mit Mitarbeitern des Regierenden Bürgermeisters besetzt.

Anzeige

Bei den einfachen Mitgliedern könnte Chebli einen kleinen Vorteil haben, allerdings stellt ihr eigener Ortsverein nur 160 Mitglieder der 2500 Genossen im Kreisverband. Sie habe “unendlich viele Menschen, die mich unterstützen und mich darin ermutigt haben, diesen Weg zu gehen”, twitterte Chebli fast schon trotzig.

Die Wahlkreiskonferenz für die Nominierung ist Ende November geplant.