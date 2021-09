Bundestagswahl 2021: Hier können Sie die Kanzlerkandidaten live sehen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Beide Kanzlerkandidaten und die -kandidatin stellen sich am Sonntag, 19. September, zum dritten Mal einem TV-Triell. Ab 20.15 Uhr senden Pro Sieben, Sat.1 und Kabel Eins den Schlagabtausch zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Moderiert wird das Triell von Pro-Sieben-Moderatorin Linda Zervakis und Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch.

Am Donnerstag, 23. September, senden die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ab 20.15 Uhr eine gemeinsame Schlussrunde der Spitzenkandidaten und der -kandidatinnen aller im Bundestag vertretenen Parteien. Tina Hassel von der ARD und Theo Koll vom ZDF moderieren die Sendung.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Olaf Scholz

Olaf Scholz steht laut seiner Homepage am Donnerstag, 16. September, zusammen mit Isabel Mackensen-Geis ab 13 Uhr auf dem Marktplatz in Neustadt an der Weinstraße. Zwei Tage später ist der Sozialdemokrat dann schon in München unterwegs. Ab 11 Uhr spricht er auf dem Marienplatz.

Im Anschluss fährt er weiter nach Regensburg, wo er ab 14.30 Uhr im Hahn‘s Sommergarten, Dultplatz, Rede und Antwort steht. Auch Bundestagskandidatin Dr. Carolin Wagner wird dort über die Ziele der SPD sprechen.

Video Parteiencheck vor der Bundestagswahl: SPD 1:46 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der SPD für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Anzeige

Am Dienstag, 21. September, wird der SPD-Spitzenkandidat ab 10 Uhr in Wolfsburg im Hallenbad, Kultur am Schachtweg, für sich und seine Partei werben. Um 19.30 Uhr fährt er dann weiter nach Lüneburg, wo er im Clamartpark über die Zukunft der SPD spricht.

Seine letzten Wahlkampfveranstaltungen hat Olaf Scholz am Freitag, 24. September, zuerst ab 11.30 Uhr in Münster in der Stubengasse und anschließend ab 15 Uhr in Köln auf dem Heumarkt.

Anzeige

Armin Laschet

Armin Laschet wird laut einer Pressesprecherin der CDU am Donnerstag, 16. September, ab 10.30 Uhr in Hamburg-Eimsbüttel im Lindner Park-Hotel Hagenbeck, Hagenbeckstraße 150, auf die Bühne steigen.

Anschließend ist er ab 12 Uhr für eine Kundgebung in Seevetal/Hittfeld auf dem Platz vor dem Veranstaltungszentrum Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11. Für die nächste Kundgebung fährt er am selben Tag um 14 Uhr nach Bremen auf den Marktplatz, Am Markt.

Video Parteiencheck vor der Bundestagswahl: CDU/CSU 1:48 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der Union für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Am Samstag, 18. September, hält Armin Laschet ab 10 Uhr eine Rede in Delbrück-Steinhorst auf dem Festzelt auf dem Schützenplatz, Neunbrückstraße. Und noch zwei weitere Kundgebungen stehen für diesen Tag in seinem Terminkalender. Ab 12.45 Uhr tritt er in Warendorf auf dem Marktplatz auf und ab 14.45 Uhr in Neuss auf dem Promenadenplatz.

Anzeige

Am Dienstag, 21. September, hat Armin Laschet noch einen Wahlkampftermin zusammen mit Angela Merkel und dem Bundestagskandidaten Georg Günther. Ab 19 Uhr werben die drei auf dem alten Markt in Stralsund für mehr Stimmen. Wann und wo Armin Laschet sonst noch in der letzten Woche vor der Wahl auftritt, steht laut der Pressesprecherin noch nicht endgültig fest.

Annalena Baerbock

Auch für Annalena Baerbock stehen noch einige Wahlkampftermine auf der Homepage der Grünen. Am Freitag, 17. September, ist sie ab 11.30 Uhr in Chemnitz auf dem Theaterplatz zu sehen. Am Montag, 20. September, tritt die Grüne ab 12.30 Uhr in Mainz am Kaisertor auf und anschließend in Mannheim ab 17.30 Uhr auf dem Toulonplatz.

Anzeige

Video Parteiencheck vor der Bundestagswahl: Die Grünen 2:05 min Die Bundestagswahl steht an: Wir geben einen Überblick über das Parteiprogramm der Grünen für die kommende Wahl am 26. September. © RND

Am Mittwoch, 22. September, wirbt die Spitzenkandidatin ab 17 Uhr in Würzburg auf der Talavera für ihre Partei. Am darauffolgenden Tag fährt sie nach Potsdam, um dort ab 16.30 Uhr auf dem Alten Markt zu sprechen.

Ihre letzte Wahlkampfveranstaltung hat Annalena Baerbock am Freitag, 24. September, in Düsseldorf. Ab 15.30 Uhr tritt sie zusammen mit Robert Habeck auf dem Schadowplatz auf.