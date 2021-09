Grüner Führungsstreit: Ärger in Bullerbü

Anzeige

Berlin. Vor der Bundestagswahl war es den Grünen recht erfolgreich gelungen, die Anmutung eines grünen Bullerbü zu erwecken – eines Ortes also, an dem es nicht mal den Anflug von Streit gibt und schon gar nicht Streit um Karrieren. Stattdessen sah es wieder mal so aus, als wolle die Partei quasi honorarfrei die Welt retten. Am Dienstag nach der Wahl zerfiel dieses Bild.

Denn nachdem offenbar absichtsvoll durchgestochen worden war, dass Robert Habeck im Falle einer grünen Regierungsbeteiligung Vizekanzler werden soll und nicht Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, sah sich Habeck unter dem wachsenden parteiinternen Druck gezwungen, diesen Eindruck zu verwischen.

Tatsache ist, dass die Entscheidung grundsätzlich zu seinen Gunsten gefallen ist und dies zu ihren Gunsten nicht jetzt schon öffentlich werden sollte. Tatsache ist ferner, dass sich bei den Grünen wieder Lager bilden – nur dass sie nicht entlang der Links-Rechts-Achse entstehen. Baerbock hat vielmehr große Teile der Fraktion und hier vor allem die Frauen hinter sich. Der männliche Parlaments-Newcomer Habeck hat diese Hausmacht nicht. Das spürte er am Dienstag erneut schmerzlich. In der Summe tut das alles den Grünen nicht gut.

Video Habeck betont Geschlossenheit der Grünen-Spitze 1:36 min Robert Habeck nutzt am Dienstag einen Pressetermin der Bundestagsfraktion, um sich zu Medienberichten zu äußern, nach denen er Vizekanzler werden soll. © Reuters

Zivilisatorische Leistung

Drei Jahre und vier Monate lang haben Baerbock und Habeck als Team gut funktioniert – bis zu ihrer Ausrufung zur Kanzlerkandidatin ausgerechnet durch ihn. Ja, sie waren Vorbild einer neuen Führungskultur. Beide haben es vermocht, ihr objektiv existierendes Wettbewerbsverhältnis so zu managen, dass es nach außen harmonisch rüberkam und der Partei mehr Nutzen als Schaden brachte. Das ist eine zivilisatorische Leistung. Aus anderen Parteien sind zahlreiche Fälle von Eskalation bekannt, die einer Schießerei in einem Western-Saloon nicht unähnlich waren.

Dass Habeck jetzt in Front gehen soll, macht überdies Sinn: Er ist ausgeruhter, hat Baerbock bei der Kanzlerkandidatur den Vortritt gelassen und bessere Drähte zur FDP. Noch dazu wäre Habeck flexibel genug, auch eine Jamaika-Koalition hinzubiegen. Neues zu wagen, reizt und liegt ihm.

Autoritärer Zug

Andererseits kommt der Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Entscheidung einer öffentlichen Demütigung Baerbocks gleich; eben deshalb musste Habeck sie relativieren. Die Entscheidung erscheint wie die Strafe für ein Wahlergebnis, das hinter den Erwartungen der Partei zurückblieb.

Eine solche Demütigung hat die Kanzlerkandidatin, die sich im Wahlkampf insgesamt sehr gut geschlagen hat und Habeck ebenbürtig ist, nicht verdient. Überhaupt entsteht eine Anmutung, die Grüne sonst stets vermeiden wollen: dass es ihnen zuerst um Posten gehe. Und schließlich ist es ein Paradox, dass ausgerechnet in einer Partei, die einst das Prinzip der „Basisdemokratie“ hochhielt, die Basis bei zentralen Fragen mehr und mehr außen vorgelassen wird, weil die Spitzenleute sie unter sich klären. Dieser unbeabsichtigt autoritäre Zug wird sich in der Regierung noch verstärken.

Im Kern ist der Konflikt unauflösbar: Sowohl die Kanzlerkandidatur als auch das Amt des Vizekanzlers, das die Verfassung nebenbei bemerkt so gar nicht kennt, macht aus zwei gleichberechtigten Parteivorsitzenden zwei Ungleiche. Da beißt die Maus keinen Faden ab.

Einer aus dem Duo muss also bereit sein, eine solche Hierarchie zu den eigenen Lasten dauerhaft zu akzeptieren. Das wiederum gelingt am besten, wenn das Gefälle nach außen nicht auch noch betont wird. Insofern wirkte die Fraktion nun als Korrektiv. Eines müssen die Grünen ohnehin wissen: Auseinandersetzungen im eigenen Laden nimmt die Konkurrenz gern entgegen – gerade in Koalitionsverhandlungen. Je eher die Grünen sie beenden, desto besser für sie.