Dietmar Bartsch (Linke) nur auf Platz zwei im Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II: Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Grafiken

Am 26. September 2021 haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags entschieden: Der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, hat im Wahlkreis 14 Rostock – Landkreis Rostock II das Direktmandat verpasst. Der bisherige Fraktionschef seiner Partei im Bundestag erhielt 18,2 Prozent der Erststimmen, wie am frühen Montagmorgen auf der Homepage der Landeswahlleiterin veröffentlicht wurde. Seine SPD-Konkurrentin Katrin Zschau kam auf 27,0 Prozent und löste damit das Ticket für Berlin. Sie ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern.

Der CDU-Politiker Peter Stein, 2017 noch Gewinner im Wahlkreis und damit per Direktmandat im Bundestag, kam dieses Mal nur auf 17,0 Prozent.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zeigt zu jedem Wahlkreis eine eigene Ergebnisseite – hier für den Wahlkreis Rostock – Landkreis Rostock II.

