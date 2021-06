Die FDP will regieren – am liebsten mit Armin Laschet

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die FDP hat am Dienstag ihre Kampagne für den beginnenden Bundestagswahlkampf präsentiert und dabei ihren Regierungswillen betont. „Wir gehen in diesen Wahlkampf mit dem Anspruch, Verantwortung für unser Land zu übernehmen“, sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es sei „Zeit für einen neuen Aufbruch“. Dabei müsse Deutschland „moderner, digitaler und freier“ werden.

Lindner sagte weiter, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die nächste Bundesregierung anführen. Die FDP wiederum wolle eine schwarz-grüne Koalition ebenso verhindern wie eine rot-rot-grüne Koalition und vielmehr selbst so stark werden, dass ohne sie keine Regierung gebildet werden könne.

Anzeige

Lindner im Mittelpunkt

Generalsekretär Volker Wissing sagte: „Die FDP ist ein starkes Team.“ Doch Lindner stehe „an der Spitze“ der liberalen „Freiheitsbewegung“. Man habe mit ihm „den dienstältesten Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien“ – und den reichweitenstärksten. Diese Reichweite wolle man voll nutzen.

Auf den am Dienstag präsentierten Plakaten steht Lindner im Mittelpunkt. Eines zeigt ihn im Schein eines Computerdisplays, ein anderes in einer Baumschule. Das Motto der Kampagne lautet: „Nie gab es mehr zu tun.“

Nach einer langen Krise infolge der im Herbst 2017 von der FDP abgebrochenen Sondierungen über eine Jamaika-Koalition mit CDU, CSU und Grünen ist die Partei zuletzt in den Umfragen deutlich erstarkt.

Zugleich übt Lindner zunehmend demonstrativ den Schulterschluss mit Laschet – so bei einer Pressekonferenz am vorigen Freitag zum vierjährigen Bestehen der schwarz-gelben Koalition in Nordrhein-Westfalen, die beide gemeinsam schmiedeten. Auch inoffiziell heben FDP-Politiker immer wieder hervor, wie groß ihr Vertrauen zu Laschet sei, der in Düsseldorf als Ministerpräsident amtiert.

Vorbild Nordrhein-Westfalen

Das Kalkül der FDP-Führung ist augenscheinlich, der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die Kanzlerfähigkeit zu bestreiten und im Zuge dessen nach der Bundestagswahl am 26. September entweder die SPD oder die Grünen in ein Bündnis mit Union und FDP zu zwingen. Dass es wie in Nordrhein-Westfalen auch auf Bundesebene für eine schwarz-gelbe Koalition reichen könnte, wird hingegen in der FDP selbst für nicht allzu realistisch gehalten.

Die Grünen sackten in den letzten Umfragen mehr und mehr ab, während die Union stark und die SPD leicht zulegte. Unterdessen sind sehr viele Wähler noch unentschieden.