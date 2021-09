Christian Linder nur auf Platz vier im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis: Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Grafiken

Anzeige

Am 26. September 2021 haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags entschieden: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat bei der Bundestagswahl erneut ein Direktmandat deutlich verfehlt. Der 42-Jährige kam am Sonntag im Rheinisch-Bergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) nach Auszählung aller 309 Stimmbezirke auf 16,84 Prozent - und landete damit auf dem vierten Platz. Als Spitzenkandidat seiner Partei zieht er über die Landesliste dennoch in den Bundestag ein. Das Direktmandat in dem Wahlkreis nahe Köln gewann erneut der CDU-Politiker Hermann-Josef Tebroke mit 30,0 Prozent. SPD-Kandidat Kastriot Krasniqi kam auf 22,7 Prozent, Grünen-Kandidat Maik Außendorf erlangte 18,0 Prozent.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zeigt zu jedem Wahlkreis eine eigene Ergebnisseite – hier für den Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis.

+++ Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in allen Wahlkreisen +++

Bundestagswahlergebnisse im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis

Im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis haben die Parteien folgende Zweitstimmenanteile erhalten:

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 bedeutet das für die Parteien folgende Veränderungen in Prozentpunkten:

Im Vergleich mit den übrigen Wahlkreisen sortiert sich der Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis wie folgt ein:

Welcher Direktkandidat den Einzug in den Deutschen Bundestag schafft, entscheidet die Erststimme. Im Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis haben die Parteien dieses Erststimmenergebnis eingefahren: