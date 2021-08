Althusmann ermahnt Union: Weniger Sticheleien und mehr Freude im Wahlkampf

Anzeige

Berlin. Niedersachsens CDU-Chef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat die Union zu mehr Geschlossenheit statt Sticheleien im Wahlkampf aufgerufen und die FDP als einen Wunschpartner für die nächste Koalition im Bund bezeichnet. „Die Union ist immer stark, wenn wir geschlossen sind. Es gibt auch mal die ein oder andere Stichelei. Persönlich halte ich das für unnötig, aber nicht für dramatisch. Ein wenig mehr Gelassenheit und etwas weniger Aufregung, dafür mehr Freude am Wahlkampf täte gut“, sagte Althusmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auf die Frage, wie die Union angesichts mauer Umfragewerte jetzt in die Offensive kommen will, sagte Althusmann: „Die CDU hat ihre Hausaufgaben erledigt.“ Vor dem eigentlichen Wahlkampf hätten zunächst die wirklich wichtigen Probleme des Landes im Vordergrund gestanden: Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und Neubewertung der Corona-Maßnahmen durch Bund und Länder.

FDP Wunschpartner

Ob die FDP für die nächste Koalition im Bund das Zünglein an der Waage werde, sei offen. „In erster Linie führen wir als CDU und als Union Wahlkampf, um stärkste Kraft zu werden. Die CDU hat bereits auf vielen Ebenen vertrauensvoll mit der FDP zusammengearbeitet. Die Liberalen sind durchaus ein Wunschpartner.“ Neben Übereinstimmungen gibt es aber auch Unterschiede, zum Beispiel in der Klimapolitik oder bei Corona-Maßnahmen.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet erklärte am Samstag im hessischen Gießen, sechs Wochen vor der Bundestagswahl müsse jetzt eine Zuspitzung her. Die Union sei „jetzt im Wahlkampfmodus“. Am kommenden Wochenende will er mit CSU-Chef Markus Söder und Bundeskanzlerin Angela Merkel den Schlussspurt für den Wahlkampf eröffnen. „Sie können sich einstellen auf eine geschlossene Union aus CDU/CSU.“

Union kämpft gegen sinkende Umfragewerte

CDU und CSU kämpfen derzeit gegen sinkende Umfragewerte. Laschet büßte auch bei der Kanzlerfrage an Zustimmung ein. Im jüngsten ZDF-„Politbarometer“ gaben 44 Prozent an, sie hätten am liebsten SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz als Kanzler, für Laschet sprachen sich 21 Prozent aus und für Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock 16 Prozent.

Bei der Kanzlerfrage liegt Scholz auch nach dem Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ vorn – mit 29 Prozent. Für Laschet würden demnach 15 Prozent stimmen, für Baerbock 13 Prozent. 30 Prozent gaben an, sie würden keinen der drei Kandidaten wählen wollen.

Erstmals seit einem Jahr hat die SPD laut Insa die Grünen überholt. Die Sozialdemokraten kommen jetzt auf 20 Prozent, die Grünen auf 18, die Liberalen auf 12 Prozent. Die Union liegt bei 25 Prozent, die AfD bei 11 Prozent und die Linke bei 7 Prozent.