Bundestagswahl 2021: Wann gibt es Ergebnisse?

Hannover. Rund um die Bundestagswahl gibt es eine Reihe an Fragen. Um in der Informationsflut den Überblick zu behalten, bieten wir Ihnen hier eine Übersicht zu Wahlprogrammen, Steckbriefen, Ergebnissen und vielem mehr.

Bundestagwahl 2021: Wann gibt es ein Ergebnis?

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr folgen in der Regel die ersten Prognosen zum Wahlausgang. Diese stützen sich auf Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe und können daher bereits bei Schließung der Wahllokale bekannt gegeben werden, bevor die Stimmen tatsächlich ausgezählt wurden.

Die ersten Hochrechnungen folgen meist etwas später und basieren bereits auf den ersten Auszählungen. Im Laufe des Wahlabends gibt es eine Reihe solcher Hochrechnungen, die den jeweiligen Zwischenstand der Stimmenauszählung wiedergeben.

Bis ein vorläufiges Ergebnis verkündet wird, vergehen in der Regel mehrere Stunden. Bei der letzten Bundestagswahl (2017) hat der Bundeswahlleiter das vorläufige amtliche Wahlergebnis am Morgen nach der Wahl um 5.25 Uhr bekannt gegeben. Das endgültige Wahlergebnis wurde 2017 erst am 12. Oktober verkündet.

Wahlprogramme im Schnellcheck

Steckbriefe zu Kandidatinnen und Kandidaten

Bundestagswahlservice: Wahllokal, Briefwahl und Stimmzettel

Bei Unklarheiten zu Wahllokal, Stimmzettel oder Briefwahl lohnt sich ein Blick in unsere Wahl-FAQs. Dort finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen. Eine allgemeine Übersicht zu den wichtigsten Fragen rund um die Bundestagswahl 2021 finden Sie hier.

Fragen zur Briefwahl

Fragen zum Wahllokal

Fragen zum Stimmzettel

Informationen für Wahlhelfende

Bundestagswahl erklärt: Erst- und Zweitstimme, Überhangmandate, 5-Prozent-Hürde

Welche Funktion hat die 5-Prozent-Hürde, wie viele Sitze hat der Bundestag und was sind Überhang-, Ausgleichs- und Direktmandate? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Wahlsystem in Deutschland: