Bundestagsdebatte über Hanau: Mützenich greift AfD scharf an

Berlin. Mehr als zwei Wochen ist der rassistische Anschlag in Hanau mit zehn Todesopfern nun her. Und die Erschütterung über die Tat ist weiterhin groß. An diesem Donnerstag debattiert der Bundestag über die Morde und das Problem des Rechtsextremismus in Deutschland.

Bei dem Anschlag hatte ein 43-jähriger Deutscher am Abend des 19. Februar neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Weitere Menschen wurden verletzt. Der Sportschütze soll auch seine Mutter getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.

In seiner Einleitungsrede betonte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Rechtsextremismus sei zu lange nicht ernst genug genommen worden. Nötig sei nun Aufrichtigkeit. “Aufrichtigkeit vom Staat – der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben.” Die lange Spur mörderischer Übergriffe von Einzeltätern und Gruppen quer durch Deutschland zeige: “Das ist Terrorismus.”

“Die entschiedene Antwort darauf muss sein, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln radikale Netzwerke aufzudecken und rechtsextremistische Vereinigungen zu zerschlagen”, sagte Schäuble. “Das geht nur, wenn wir endlich besser werden, bei der konsequenten Durchsetzung des Rechts.”

Brinkhaus: “Tiefe Scham”

Voller Scham zeigte sich Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus. Er wertete die Gewalttat als Anschlag auf die Demokratie. “Neben der Trauer steht für mich auch tiefe Scham”, sagte Brinkhaus. Es sei erschütternd, dass Menschen glaubten, der Staat könne sie nicht mehr schützen. “Nur wer in Sicherheit lebt, kann auch in Freiheit leben”, sagte Brinkhaus. “Es war ein Anschlag auf den Kern unseres Staates.”

Er betonte: “Der Feind unserer Demokratie steht in diesen Tagen rechts und nirgendwo anders.” Hass und Verrohung in der Debatte hätten zugenommen. “Es geht überhaupt nicht darum, dass Probleme nicht benannt werden dürfen.” Es gehe aber um Respekt in der politischen Auseinandersetzung. Hoffnung gebe ihm aber die Solidarität, die Menschen nach der Tat von Hanau gezeigt hätten.

Mützenich an AfD: “Sie haben sich schuldig gemacht”

Bereits nach den Morden war die Kritik an der AfD groß. Viele warfen der Partei vor, mit einer verrohenden Sprache den Boden für derartige Hasstaten zu bereiten. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich knüpfte daran an und machte der AfD in seiner Rede schwere Vorwürfe. Es handle sich in Hanau vielleicht um einen Einzeltäter, der aber getragen werde von einem System von Hetze. Eine Spur führe auch hinein in den Bundestag, die AfD sei ein Komplize, sagte er am Donnerstag im Bundestag. “Sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht”, sagte er an die AfD-Fraktion gerichtet.

“Was in Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag”, sagte er. “Es ist Massenmord”, sagte Mützenich. Er sprach auch von “rechtem Terror”.

Hoffnung mache auch ihm die Solidarität vieler Menschen nach der Bluttat. “Wir sind nicht eine Wiederholung von Weimar. Wir sind eine mutige Demokratie.”

“Aufstand der Zuständigen”

Konsequenzen forderte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour. “Wir sind den Angehörigen der Opfer eine Antwort schuldig, und nach jedem neuen Opfer des Rassismus wird diese Antwort überfälliger”, sagte er am Donnerstag im Bundestag. “Es braucht jetzt vor allem einen Aufstand der Zuständigen.” Es brauche Institutionen, die gegen Rassismus aufständen.

Nouripour begrüßte, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kürzlich betonte, die größte Gefahr drohe von rechts. "Rassismus tötet, aber vorher grenzt er aus", sagte der Abgeordnete. "Hier sitzen gerade im Raum viele Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Tode bedroht werden aufgrund ihrer Herkunft, auch ich."

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warf den Sicherheitsbehörden vor, die Gefahr durch den Rechtsextremismus lange unterschätzt zu haben. Dass Hans-Georg Maaßen jahrelang den Verfassungsschutz habe leiten dürfen, sei ein “schwerer Fehler” gewesen.

RND/dpa/cz