Bundestags-Kunstwerk „Archiv der deutschen Abgeordneten“ misst DDR Parlamentarier

Berlin. Am 18. März jährt sie sich zum 30. Mal - die Wahl der letzten DDR-Volkskammer. Sie hatte besondere Bedeutung, denn es war die letzte. Und: Es war eine freie Wahl.

Der Bundestag würdigt diese frei gewählten deutschen Parlamentarier nicht anständig, kritisieren nun 23 Grünen-Abgeordnete um Parteichefin Annalena Baerbock und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in einem Schreiben an das Bundestagspräsidium, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Kritikpunkt ist die Installation „Archiv der deutschen Abgeordneten“ des französischen Künstlers Christian Boltanski, die 5000 Namen frei gewählter deutscher Abgeordneter von 1919 bis 1999 verzeichnet. 256 Namen von Parlamentariern fehlen – darunter sind Persönlichkeiten wie die 2001 verstorbene Sozialdemokratin Regine Hildebrandt oder Jens Reich vom Neuen Forum.

Nach mehreren erfolglosen Bitten bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), das Fehlen zu korrigieren, sind seitens des Bundestags inzwischen die Internet-Präsentation des „Archives“ angepasst und die zugehörigen Flyer modifiziert wurden. Den Grünen reicht das aber nicht.