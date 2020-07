Bundestag stimmt zu: Reiseveranstalter dürfen Gutscheine statt Geld anbieten

Massenveranstaltungen in Corona-Zeiten: So lockern die Bundesländer

Bis zu 1000 Menschen dürfen an Veranstaltungen in Hamburg wieder teilnehmen – und auch andere Bundesländer lockern ihre Corona-Regeln. Dabei haben Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt, wie schnell sich das Virus bei Zusammenkünften schlimmstenfalls verbreiten kann. Wie sinnvoll ist es also, Massenveranstaltungen zu erlauben?