Spontanes Triell im Bundestag – Laschet wettert gegen Scholz-Raute, Baerbock wirft SPD und Union Versagen vor

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl vor einem Wohlstandsverlust durch eine unionsgeführte Regierung gewarnt und eine bessere Zukunft versprochen. „Die nächsten zehn Jahre werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Landes“, sagte Scholz am Dienstag in der wohl letzten Bundestagssitzung vor der Wahl. Die Weichen dürften nicht falsch gestellt werden. „Wenn wir es falsch machen, kann uns das Wohlstand und Arbeitsplätze kosten, wenn wir es richtig machen, werden wir eine bessere Zukunft haben.“

Die Industrie in Deutschland habe einen klaren Plan für klimaneutrales Wirtschaften. „Die Industrie weiß, wie der Weg geht. Aber sie sagen: Was wir dazu brauchen, ist Strom“, sagte Scholz. CDU und CSU hätten in den vergangenen Jahren regelmäßig den Ausbau der Stromkapazitäten abgelehnt, zuletzt im Juni. „Das ist eine Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, warnte Scholz. „Eine weitere von der CSU/CSU geführte Bundesregierung würde Deutschland Wohlstand und Arbeitsplätze kosten.“

Laschet fordert „Klima-Außenpolitik“

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet kontert den Scholz-Angriff auf seine Fraktion im Bundestag. Er warnte vor „kleinteiligen Maßnahmen“ beim Klimaschutz. „Wir werden diese große Aufgabe nur bewältigen als globale Aufgabe“. Der CDU-Politiker sprach von einer „Klima-Außenpolitik“. Man werde auch mit Ländern wie China und Russland reden müssen. „Man kann nicht mit der Raute durch die Gegend laufen und reden wie Saksia Esken“, sagte Laschet in Richtung seines Konkurrenten von der SPD um das Kanzleramt: „Wir stehen an einer Epochenwende.“

Klimapolitik der Bundesregierung hat „in eine Sackgasse“ geführt

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat der Bundesregierung zum Ende ihrer Amtszeit ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. In entscheidenden Bereichen wie dem Klimaschutz oder der Digitalisierung habe sich viel zu wenig im Land bewegt, sagte Baerbock im Bundestag. Den Kanzlerkandidaten von Union und SPD, Armin Laschet und Olaf Scholz, warf Baerbock bei der Klimaschutzpolitik Untätigkeit vor.

Die Bundestagswahl sei eine „Richtungswahl“, die Klimapolitik solle für die kommende Bundesregierung, anders als das bislang der Fall sei, im Mittelpunkt stehen, forderte Baerbock.

Deutschland sei den Opfern der Flutkatastrophe in mehreren Teilen des Landes schuldig, für künftige Extremwetterereignisse besser vorzusorgen. Politik trage eine Verantwortung dafür, Menschen zu schützen. In Anspielung auf Laschets Aussage nach der Flut, wonach ein einzelner Tag noch kein Grund sei, die gesamte Politik zu ändern, sagte Baerbock, dass ein solches Ereignis durchaus Anlass für einen Kurswechsel sei. Die Klimapolitik der Bundesregierung habe „in eine Sackgasse“ geführt.

Union und SPD warf Baerbock vor, weiter am Kohleausstieg bis 2038 festhalten zu wollen und die Auswirkungen des Klimawandels dadurch zu verschärfen. Die Bundesregierung habe es „vermasselt“, den Weg der Klimaneutralität einzuschlagen.