Bundestag bringt große Teile des Klimapakets auf den Weg

Hilfe nach dem Unwetter: So können sich Hausbesitzer gegen Schäden absichern

Sturm, Hagel, Überschwemmung: In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Extremwetterlagen in Deutschland zu gravierenden Schäden an Straßen und Gebäuden geführt. Wie können sich Hausbesitzer möglichst gut gegen Schäden absichern?