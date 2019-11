Bundestag beschließt neue Maßnahmen gegen Geldwäsche

Datenanalyse: Der Tatort stellt die Mordstatistik auf den Kopf

Die Zahl der Toten durch Mord und Totschlag hat sich in den vergangenen 25 Jahren halbiert. In der Krimireihe Tatort stieg die Zahl der Leichen dagegen um ein Vielfaches. Nicht nur in diesem Punkt driften Fiktion und Wirklichkeit auseinander.