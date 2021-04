Bundestag: Abgeordnete erhalten Impfstoff von Astrazeneca

Anzeige

Berlin. Bundestagsabgeordnete im Alter von über 60 Jahren können sich ab der nächsten Woche mit dem Mittel von Astrazeneca impfen lassen.

Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin mitteilte, werden dem Parlament entsprechend Dosen zur Verfügung gestellt. Die Impfungen sollen durch die Parlamentsärzte erfolgen.

Video Trotz EMA-Urteil: Astrazeneca-Impfung in Deutschland erst ab 60 1:08 min Der Nutzen ist höher zu bewerten als das Risiko - das sagt die EU-Arzneimittelbehörde zu Astrazeneca. Deutschland lässt aber weiterhin lieber Vorsicht walten. © dpa

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut hatte nach dem Auftreten von Hirnvenenthrombosen insbesondere bei jüngeren Frauen die Empfehlung für den Impfstoff geändert. Er soll im Prinzip nur noch für über 60-Jährige verwendet werden.

Mehr als 115 Parlamentarier können sich impfen lassen

Der größte Teil der 709 Abgeordneten des Bundestags ist jünger als 60 Jahre. Laut auf der im Internet veröffentlichten Statistik des Bundestags zur Altersstruktur waren im Juni 2019 115 Parlamentarier älter als 60 Jahre. Inzwischen dürften aber noch einige weitere ihren 60. Geburtstag gefeiert haben.

Spahn betonte am Freitag, in Deutschland gebe es großes Interesse an allen drei zugelassenen Impfstoffen, also auch an Astrazeneca. Knapp 15 Prozent der Bevölkerung hätten inzwischen eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten, knapp 6 Prozent schon die zweite.

Einige Politiker wie Wirtschaftminister Peter Altmeier (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben sich bereits mit Astrazeneca impfen lassen.