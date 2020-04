Bundesregierung stellt mehr Geld für EU-Haushalt in Aussicht

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Die Bundesregierung hat mehr Geld für den nächsten EU-Haushalt in Aussicht gestellt. In den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen gebe es eine neue Dynamik, und Deutschland sei bereit, “deutlich mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen”, sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Mittwoch vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel habe signalisiert, dass man bereit sei, “sich in noch stärkerem Maße zu engagieren”.

Auf einem Sondergipfel Ende Februar hatten sich die EU-Staaten nicht auf einen Haushalt für 2021 bis 2027 einigen können. Gescheitert waren die Verhandlungen vor allem, weil die Differenzen der Nettozahlerstaaten und Empfängerländer zu groß waren. Auch Deutschland beharrte auf ein Budget, das nicht wesentlich über einem Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung liegen dürfe.

Roth betont Bedeutung der Solidarität in der Corona-Krise

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag sagte SPD-Politiker Roth, für den Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise gelte wie schon in der Eurokrise: “Whatever it takes” - was immer nötig ist. “Ebenso wichtig ist es, Solidarität zu üben.” Von Deutschland werde man sicher ganz besondere Anstrengungen erwarten können.

Es könne Deutschland nicht egal sein, ob die Menschen in Spanien, Italien oder Frankreich arbeitslos werden, sagte Roth. Mit Blick auf die von diesen Ländern geforderte Aufnahme gemeinsamer Schulden sagte Roth, er begrüße die Debatte. Man müsse über weitere Instrumente reden, die sich im Rahmen der EU-Verträge bewegten. Gleichzeitig hoffe er auf Kompromissbereitschaft. "Vielleicht können wir auch die anderen ermutigen, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen", sagte Roth.

RND/dpa