Bundesregierung im Livestream, heute ab 18 Uhr: Merkel informiert in Pressekonferenz über Coronavirus und weitere Maßnahmen

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Abend über die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus informieren. Merkel werde um 18.00 Uhr vor die Medien treten, kündigte das Bundespresseamt am Montag an. Zuvor hatte der von Merkel geleitete Kabinettsausschuss Corona getagt.

Maßnahmen-Liste: Empfehlungen der GroKo an die Bundesländer

Im Anschluss daran gab die Koalition eine Liste mit Empfehlungen an die Bundesländer heraus. Darin rät die Bundesregierung etwa dazu, Lebensmittelmärkte, Apotheken und sonstige unverzichtbare Einrichtungen geöffnet zu lassen – auch sonntags. Viele andere Geschäfte und Einrichtungen des öffentlichen wie privaten Lebens sollten dagegen nach dem Willen der Bundesregierung geschlossen werden.

