Bundesregierung bietet 100 Millionen Euro für Notleidende in Idlib an

Berlin. Angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien bietet Deutschland den Vereinten Nationen an, 100 Millionen Euro zusätzlich für die Unterbringung und Versorgung notleidender Menschen in der Provinz Idlib bereitzustellen. Dies sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag vor seinem Abflug zu einem EU-Außenministertreffen in Zagreb. “Dafür gibt es aber klare Voraussetzungen: Der humanitäre Zugang und der Schutz der Helfer und der Bevölkerung müssen gewährleistet werden.”

Nun komme es entscheidend darauf an, dass Russland und die Türkei bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag in Moskau dafür die Bedingungen schüfen. "Was wir jetzt brauchen, ist eine sofortige Waffenruhe und die Sicherung der Versorgung der Million Binnenflüchtlinge. Russland muss Druck auf das Assad-Regime ausüben, damit die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen endlich aufhören", sagte der SPD-Politiker. Zudem müssten die Hilfsorganisationen auch in Zukunft grenzüberschreitenden Zugang zu den notleidenden Menschen erhalten.

Das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Idlib ist dramatisch. Heiko Maas, Bundesaußenminister

Maas sagte, Europa könne und müsse mehr tun, um auf ein Ende der Kämpfe und eine hinreichende Versorgung der Bevölkerung hinzuwirken. "Das Ausmaß der humanitären Katastrophe in Idlib ist dramatisch."

In Zagreb kommen an diesem Donnerstag die EU-Verteidigungs- und Außenminister zusammen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre Kollegen treffen sich am Vormittag (8.30 Uhr) in der kroatischen Hauptstadt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) folgen dann die Chefdiplomaten der 27 EU-Staaten.

Um welche Uhrzeit sich Putin und Erdogan in Moskau treffen, war am Morgen weiter unklar.

Bundesregierung will Türkei mehr helfen

Angesichts des Andrangs Tausender Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei setzt die Bundesregierung zudem auf eine geschlossene europäische Antwort und mehr Hilfe auch für die Türkei. “Für uns ist klar: die EU muss die Anstrengungen der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten weiterhin auch verstärkt finanziell unterstützen”, sagte Maas. “Denn die Türkei ist weltweit das größte Aufnahmeland von Flüchtlingen, und eine faire Lastenteilung ist auch in unserem Interesse. Aber ebenso klar ist unsere Erwartung, dass sich die Türkei im Gegenzug auch an die EU-Türkei-Erklärung hält”, sagte Maas.

Die Türkei hatte entgegen dem Abkommen am Wochenende die Grenzen in Richtung EU für geöffnet erklärt. Seitdem harren Tausende Migranten auf der türkischen Seite der Grenze aus. Griechenland setzte auch Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen.

“Illegale Grenzübertritte werden nicht toleriert”

Die EU-Innenminister unterstützen das Vorgehen. "Illegale Grenzübertritte werden nicht toleriert", heißt es in einer Erklärung, auf die sich die Innenminister der 27 EU-Länder am Mittwoch bei einem Sondertreffen in Brüssel geeinigt hatten.

Ein Brüsseler Sechs-Punkte-Plan sieht vor, dass die EU-Asylagentur Easo 160 Experten der EU-Staaten entsendet. Die Grenzschutzagentur Frontex soll außerdem ein neues Programm für schnelle Rückführungen für jene Menschen auflegen, die nicht in Griechenland bleiben dürfen.

Deutschland will Griechenland mit 20 zusätzlichen Grenzschützern und einem seetauglichen Hubschrauber unterstützen. Bisher beteiligten sich 60 Bundespolizisten an den Frontex-Einsätzen in Griechenland.

RND/dpa