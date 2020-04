Bundesregierung bestätigt: Schlimmster Wirtschaftseinbruch seit Zweitem Weltkrieg

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung rechnet damit, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 6,3 Prozent sinken wird. Das hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Vorstellung der so genannten Frühjahrsprojektion bekanntgegeben. Die Corona-Krise ist damit schwerwiegender als alle bislang dagewesen Wirtschaftskrisen in der Geschichte der Bundesrepublik.

