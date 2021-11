Bundesrechnungshof liest Ampelparteien die Leviten

Anzeige

Berlin. Der Bundesrechnungshof hat die Aufgabe, die Haushaltsführung einer Bundesregierung zu kontrollieren. Doch nun hat sich Präsident Kay Scheller zu einem eher ungewöhnlichen Schritt entschlossen: Er warnt die Ampelparteien, die noch gar keine Regierung gebildet haben, in einem dringenden Appell vorsorglich davor, die Schuldenbremse durch Tricks zu umgehen. „Die Bundesfinanzen befinden sich in einem kritischen Zustand“, schreibt Scheller in einem Bericht an den Bundestag, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Lösungen lägen jedoch nicht „in intransparenten Nebenhaushalten wie Fonds, Zweckgesellschaften oder anderen Konstruktionen, sondern in einem beherzten und klaren Konsolidierungskurs“, so Scheller. „Dazu sehe ich keine Alternative“, fügte der Rechnungshofpräsident hinzu.

Schuldenberg drohe auf 1,5 Billionen Euro anzusteigen

Die Ampelparteien erwägen, bundeseigene Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG und die KfW-Bank oder neu gegründete Investitionsgesellschaften zu verschulden, um so Ausgaben für den Klimaschutz oder die Digitalisierung zu ermöglichen – ohne die Schuldenbremse offiziell aufweichen oder aufheben zu müssen.

Der Bundesrechnungshof warnte jedoch in seinem Bericht, diese „Umgehungsversuche“ seien verfassungsrechtlich bedenklich. „Über Nebenhaushalte darf unabhängig von ihrer rechtlichen Ausgestaltung keine Kreditfinanzierung ohne Anrechnung auf die Schuldenregel stattfinden“, schreibt der BRH-Präsident.

Scheller erklärte, der Schuldenberg des Bundes drohe bis Ende 2022 auf nahezu 1,5 Billionen Euro anzusteigen – um 50 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau. „Der Bund hat seinen finanziellen Spielraum damit ausgereizt“, mahnte er. „Abwarten und Hoffen auf bessere ökonomische Zeiten reichen nicht aus, um die finanzielle Tragfähigkeit wiederherzustellen“, so der oberste Rechnungsprüfer. „Eine Konsolidierung zum Nulltarif wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise wird sich nicht wiederholen.“ Auch die Einnahmeerwartungen der laufenden Steuerschätzung würden nicht ausreichen, die bestehenden Finanzierungslücken zu schließen.

Rechnungshof fordert Ausgabenmoratorium

Konkret forderte der Rechnungshof ein Ausgabenmoratorium, das für jede neue Maßnahme die Gegenfinanzierung durch das Beenden anderer Maßnahmen sicherstellen soll. Schwerpunkte bei den Ausgaben sollten die Bereiche Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie die innere und äußere Sicherheit sein. Klimaschädliche oder unwirksame steuerliche Subventionen und Vergünstigungen müssten abgebaut und Sozialleistungen auf die „wirklich Bedürftigen und Schwachen“ ausgerichtet werden.

Steuerhinterziehung und Steuerumgehung müssten zudem konsequenter und erfolgreicher bekämpft werden als bisher. Notwendig sei jetzt eine „ehrliche Bestandsaufnahme, wirksame Strukturreformen und eine entschlossene Prioritätensetzung. „Denn es ist nicht Geld für alles da“, so der oberste Rechnungsprüfer.