Bundesrat stimmt “Konversionstherapie”-Verbot bei Minderjährigen zu

Rafi Rachek nach homophobem Angriff im Krankenhaus

Eine große Platzwunde am Bein, ein Gips um den rechten Arm und ein blaues Auge: Reality-TV-Star Rafi Rachek ist Opfer eines homophoben Angriffes geworden. Er kann sich an nicht mehr viel erinnern, sagt er in einem Instagram-Video, nur, dass er von mehreren als “Schwuchtel” beschimpft wurde.