Verbot von Wildtieren im Zirkus gescheitert: Bundesrat stimmt dagegen

Jana Mandana Lacey-Krone zeigt mit Elefantendame Bara bei der Premiere des 2. Winterprogramms unter dem Motto "My Circus - My Krone" im Circus Krone ihr Können. Ein Verbot von Wildtieren in reisenden Zirkussen ist vorerst gescheitert. Im Bundesrat bekam eine Verordnung von Bundesagrarministerin J. Klöckner (CDU) nicht die nötige Mehrheit. © Quelle: Ursula Düren/dpa