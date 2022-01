Bundespräsidentenwahl 2022: Wer wählt wann und wie?

Anzeige

Hannover. Frank-Walter Steinmeier bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Bundespräsident. Auch wenn seine Wiederwahl von einer Mehrheit der im Bundestag vertretenen Parteien unterstützt wird, gibt es weitere Kandidaten, die für das Amt des Staatsoberhauptes nominiert sind. Was Sie zur Bundespräsidentenwahl wissen müssen, fassen wir hier zusammen.

Wann ist die Bundespräsidentenwahl?

Die Wahl des deutschen Staatsoberhaupts findet am Sonntag, den 13. Februar 2022 in Berlin statt. Als Ort der Bundespräsidentenwahl dient nicht wie üblich der Plenarsaal des Deutschen Bundestages, sondern das Paul-Löbe-Haus. Das Funktionsgebäude befindet sich im Berliner Regierungsviertel und wurde aufgrund der besser einzuhaltenden Abstände als Ersatz gewählt.

Welche Kandidaten stehen zur Wahl?

Insgesamt wurden drei Kandidaten für die Wahl am 13. Februar nominiert. Neben dem Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier von der SPD (gemeinsamer Kandidat der Ampelkoalition mit der Union) sind das Gerhard Trabert (parteilos, vorgeschlagen von der Linken) und Max Otte (CDU, vorgeschlagen von der AfD).

Dem Amtsinhaber werden die größten Chancen auf den Wahlsieg zugesprochen. Für eine Wiederwahl Frank-Walter Steinmeiers sprachen sich neben der SPD unter anderen auch CDU und CSU sowie Grüne und FDP aus. Der parteilose Arzt Gerhard Trabert ist unterstützter Kandidat der Linken.

Die Nominierung Max Ottes am 24. Januar 2022 löste eine Kontroverse aus, da dieser nicht etwa von der Union, sondern der AfD als Kandidat benannt wurde. Otte ist seit 2017 Mitglied und seit Mai 2021 Vorsitzender der sogenannten Werteunion, einem rechtskonservativen Verein, dessen Mitglieder überwiegend den Unionsparteien CDU und CSU angehören. Der Verein stellt jedoch keine anerkannte Parteigliederung der beiden Schwesterparteien dar. Otte wurde bereits mehrfach eine Nähe zur AfD nachgesagt. Im Jahr 2017 kündigte er in einem Interview an, der Partei seine Stimme bei der damaligen Bundestagswahl zu geben.

Ottes Nominierung durch die AfD führte dazu, dass die CDU dem Werteunion-Chef noch am Tag der Bekanntgabe alle Parteimitgliedsrechte entzog. Zudem wurde ein Parteiausschlussverfahren gegen Otte eröffnet.

Wer wählt den Bundespräsidenten?

Gewählt wird der Bundespräsident durch die eigens für die Wahl zusammentretende Bundesversammlung. Sie setzt sich aus den Mitgliedern des Bundestages und der gleichen Anzahl an durch die Landesvertretungen gewählten Delegierten zusammen.

Zur Bundesversammlung kann prinzipiell gewählt werden, wer auch zum Bundestag wählbar ist. Dabei werden neben aktiven Abgeordneten der Landesparlamente immer wieder auch ehemalige Politiker, Sportler, Künstler und andere prominente Personen des öffentlichen Lebens von den Volksvertretungen entsandt. Diese müssen keine Mitglieder der jeweiligen Parteien sein, die sie nominieren. Prominente, die der 17. Bundesversammlung angehören, sind unter anderen der Virologe Christian Drosten, der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka, der TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, der Pianist Igor Levit und die Schauspielerin Denise M‘Baye. Auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an der diesjährigen Bundespräsidentenwahl teilnehmen.

Wie oft findet die Bundespräsidentenwahl statt?

Da die Amtszeit des Bundespräsidenten maximal fünf Jahre beträgt, findet die Bundespräsidentenwahl in der Regel alle fünf Jahre statt. Die Bundesversammlung tritt spätestens 30 Tage vor Ablauf der Amtszeit durch Einberufung des Bundestagspräsidenten zusammen.

Wie wird der Bundespräsident gewählt?

Die Wahl des deutschen Bundespräsidenten erfolgt geheim und ohne Absprache. Gewählt ist, wer im ersten oder zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhält. Danach bestimmt die relative Mehrheit den Wahlsieger oder die Wahlsiegerin.

Wie viele Bundespräsidenten gab es bisher?

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es bisher zwölf Bundespräsidenten. Mit insgesamt sechs stellte die CDU bisher die meisten Bundespräsidenten. Joachim Gauck war bisher das einzige Staatsoberhaupt ohne Parteizugehörigkeit. Eine Frau bekleidete das Amt des deutschen Staatsoberhauptes bislang noch nie.

Theodor Heuss, FDP (1949–1954 und 1954–1959) Heinrich Lübke, FDP (1959–1964 und 1964–1969) Gustav Heinemann, CDU (1969–1974) Walter Scheel, SPD (1974–1979) Karl Carstens, CDU (1979–1984) Richard von Weizsäcker, CDU (1984–1989 und 1989–1994) Roman Herzog, CDU (1994–1999) Johannes Rau, SPD (1999–2004) Horst Köhler, CDU (2004–2009 und 2009–2010) Christian Wulff, CDU (2010–2012) Joachim Gauck, parteilos (2012–2017) Frank-Walter Steinmeier, SPD (2017–2022)

Welche Funktion hat der Bundespräsident?

Als offizielles Staats­oberhaupt der Bundes­republik Deutschland hält sich der Bundes­präsident aus der Tagespolitik weitestgehend heraus. Trotzdem ist die Arbeit nicht auf rein repräsentative Aufgaben beschränkt. So hat der Bundes­präsident beispielsweise entscheidende Kompetenzen bei der Wahl des Bundes­kanzlers oder der Auflösung des Bundes­tages. Zudem erlangen neue Gesetze erst durch seine Unterschrift Rechtskraft.