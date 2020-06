Bundesministerin Giffey wirbt auf privater Internetplattform – und wird überprüft

Länderchefs ringen um Großveranstaltungen in Corona-Zeiten: Wer was will

Was die Corona-Lockerungen betrifft, fährt weiter jedes Bundesland seinen eigenen Kurs. Kurz vor der Sommerpause ringen Bund und Länder jetzt um ein einheitlicheres Vorgehen. Im Zentrum stehen dabei Großveranstaltungen, ein möglicher Schul- und Kita-Regelbetrieb und die Verlängerung der Abstandsregeln. Wer was will.