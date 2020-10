Es geht ums Überleben: Bundesminister Gerd Müller stellt sein neues Buch vor

Anzeige

Berlin. Eindringlich schallt Gerd Müllers Stimme durch den weitläufigen Raum: „Wir brauchen die Afrikaner und die Afrikaner brauchen uns.“ Der scheidende Bundesentwicklungsminister prangert an diesem Abend, anlässlich der laufenden Welthungerwoche, die großen Missstände dieser Erde an: den Hunger, die mangelnde soziale Gerechtigkeit und die Herausforderungen des Klimawandels auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist eine flammende Rede, genauer: eine flammende Tischrede zum feinen Dinner. Für Müller kein Widerspruch.

Die Diskussion muss genau hier beginnen

Die globalisierte Welt müsse Umdenken, so forderte der Minister es jüngst in seinem neuen Buch „Umdenken – Überlebensfragen der Menschheit“ und so forderte er es auch am Dienstagabend in Berlin. Die PR-Managerin Alexandra von Rehlingen-Prinz hatte in ihr Penthouse in Prenzlauer Berg geladen, um das neue Buch des Bundesministers vorzustellen.

So debattierten prominente Pressevertreter wie Stefan Aust, Dirk Steffens und Düzen Tekkal mit Peter Renner, dem Vorstandsvorsitzendem der Stiftung „Allianz für Entwicklung und Klima“, in einem Spannungsfeld aus Betroffenheit und nepalesischem Streetfood – natürlich vegan, ist die Massentierhaltung doch einer der größten Treiber für die thematisierten Probleme - über den Hunger auf der Welt.

Während über den Dächern Berlins andächtig am Champagner genippt wurde, war man in einem schnell einig: Es ist gut, dass die Diskussion über die Probleme Afrikas hier beginnt, Probleme schließlich, die auch die westlichen Industriestaaten zu verantworten haben. Und auch darin, dass das Bewusstsein dafür nicht am Ende des Abends an der Garderobe enden darf, eingetauscht gegen den warmen Wollmantel, abgestreift auf der Rückbank des Taxis. Es muss hinausgetragen werden aus dem Zirkel derer, die sich ohnehin bereits engagieren. So sieht es der CSU-Minister mit dem sozialisten Image – der zugleich seinen Abschied aus der Politik am Ende dieser Legislatur bereits angekündigt hat.

Spricht es sich so freier? Müller kritisierte jedenfalls scharf, dass die Vorstellung des Welthunger-Index am Montag dieser Woche nicht die Schlagzeilen der deutschen Medienlandschaft anführte. „Stattdessen interessierten sich alle nur für das Beherbergungsverbot“, schimpfte der Minister.

Eine Frage der Verantwortung

Das stehe in hartem Kontrast zu dem Leid in anderen Teilen der Welt, zu den 15.000 Kindern, die Tag für Tag verhungerten. „Ich habe das Elend gesehen“, sagte Müller. Die Klimaflüchtlinge, die bereits heute auf der Suche nach Wasser und Nahrung sind, Menschen die ihr Zuhause verloren haben, weil von der einen Seite der Meeresspiegel steigt und von der anderen die sich ausbreitende Wüste jede Lebensgrundlage vernichtet. Die Kinder und Jugendlichen in Slums, in denen der steigende Meerespegel die Kloake hinauf drückt, mitten hinein in Lagos Armutsviertel Elaije.

Müller betont: Während die Industrienationen etwa zwei Drittel der Treibhausgas-Emissionen zu verantworten haben, tragen die afrikanischen Länder so gut wie nichts zur Erderhitzung bei. Dennoch treffen die Folgen sie am härtesten.

Das allerdings könne sich drastisch ändern, wenn alle Afrikaner Zugang zu elektrischem Strom erhalten. Wenn dies auf der Basis von Kohle passiere, könne man sich die Konsequenzen bei dem rasanten Bevölkerungswachstum auf dem Kontinent leicht ausrechnen, warnt der Minister. Es gelte also, die Energieversorgung Afrikas grün zu gestalten, auf der Basis von erneuerbaren Energien. Es sei verständlich, dass die Menschen den Wohlstand Europas herbeisehnten, doch die Europäer dürften nicht zulassen, dass die Afrikaner die selben Fehler machten wie wir. Stattdessen müsse Europa Afrika helfen, es besser zu machen. Die globalisierte Welt also müsse umdenken, sich als globales Dorf verstehen, denn: „Wir brauchen die Afrikaner und die Afrikaner brauchen uns.“

Wenn doch noch so viel zu tun sei, fragte da Stefan Aust, Herausgeber der „Welt“, den Entwicklungsminister, warum werde er dann 2021 nicht mehr für den Bundestag kandidieren? „Es ist Zeit für eine Zäsur“, antwortete Gerd Müller. „Wir müssen Platz machen für die nächste Generation.“