Corona in Deutschland: Kann Kanzlerin Merkel uns durch die Krise führen?

Berlin. Es ist noch nicht lange her, da schien es, als wäre Angela Merkel schon auf einer Art Abschiedstournee. Sie traf sich mit Staats- und Regierungschefs, andere bestimmten die Schlagzeilen. Nur die EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 schien zu verhindern, dass das Drängen auf vorzeitigen Rückzug in der CDU stärker wurde.

Nun aber ist die Kanzlerin wieder da. Und sie ist so präsent wie selten.

Blieb während der Coronakrise zunächst im Schatten: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mischt nun als Krisenmanagerin an vorderster Front mit. © Quelle: John Macdougall/AFP POOL/dpa

Fast täglich gibt Merkel nun Pressekonferenzen zu Corona. Anfangs hatte sie noch Gesundheitsminister Jens Spahn an ihrer Seite. Nun hat die 65-Jährige die Kommunikation alleine übernommen.

Am Mittwoch griff Merkel dabei sogar zu einem Instrument, das sie in ihrer 15-jährigen Amtszeit bislang – bis auf die Weihnachtsansprache – vermieden hat: Mit einer Fernsehansprache wendete sie sich an die Bundesbürger und rief zu dem auf, was Regierung und Wissenschaftler seit Tagen predigen: auf Distanz gehen, Hände waschen. “Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge”, sagte Merkel. “Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.”

Video Die Ansprache der Bundeskanzlerin zum Coronavirus in voller Länge 12:47 min “Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst”, sagte Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache zum Coronavirus. © Daniela Vates/ARD

Zum Ende ihrer Amtszeit also wird Merkel noch einmal die Krisenkanzlerin. Sie hat einiges durch an brisanten Zeiten: Griechenland-, Finanz- und Eurokrise gingen fließend ineinander über. Es folgte die Flüchtlingskrise, in der sie von der kühlen zur emotionalen Kanzlerin wurde.

Die Union hatte Mühe, zusammenzubleiben. Einer der Hauptkritikpunkte von 2015 war, Merkel habe ihre Politik zu schlecht erklärt. Das scheint sie aufgenommen zu haben.

Keine Rede mehr von vorzeitigen Neuwahlen

Mit ihrer Nüchternheit und Zurückhaltung ist Merkel das Gegenteil vieler ihrer extrovertierten Amtskollegen. Das hat der studierten Physikerin den Vorwurf der Entscheidungsschwäche eingebracht.

Trotz aller Anfechtungen ist Merkel allerdings die beliebteste Politikerin Deutschlands geblieben. Der anfangs bissig gemeinte Spitzname “Mutti” wurde zum Prädikat. Nun, in der nächsten Krise, ist von einem frühzeitigen Rückzug der Kanzlerin oder von vorzeitigen Neuwahlen keine Rede mehr.

