Bundeskabinett: Die Union muss jetzt handeln

Anzeige

Anzeige

Berlin. Als Markus Söder zu Jahresbeginn erstmals von einer Umbildung des Bundeskabinetts sprach, da konnte man das noch für bloßes politisches Marketing halten. Nach dem zweiten Mal steht fest: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende meint es ernst und wird demnächst an seinen eigenen Worten gemessen werden. Bis zum Sommer will Söder die Würfel fallen sehen. Dies bringt Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Zugzwang.

Verkehrsminister Andreas Scheuer und Innenminister Horst Seehofer sind am stärksten gefährdet. Scheuer verantwortet den Maut-Skandal. Seehofer ist 70 Jahre alt und kann überhaupt von Glück sagen, dass ihn sein Intimfeind Söder nach dem abstoßenden Streit um die Flüchtlingspolitik im Sommer 2018 im Amt überleben ließ. Mittlerweile sind beide Minister zu einer Belastung geworden. Und auch die CSU ist schon lange nicht mehr in einer Position, in der sie über interne Schwachstellen großzügig hinwegsehen könnte.

Wahl 2021 offen wie selten

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das gilt für die CDU nicht minder. Merkel ließe gewiss am liebsten alles, wie es ist. Sicher würde sie gern auch weiterhin ihre Hand über Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier halten – den treuen Knappen, der für sie so oft die Kastanien aus dem Feuer holte, doch im Wirtschaftsministerium anders als vorher im Umweltministerium und im Kanzleramt nicht gut aufgehoben ist. Der Saarländer kann dort christdemokratische Erwartungen nicht erfüllen.

Merkel aber tritt 2021 nicht mehr an. Der Kanzlerinnen-Bonus ist weg. Die Bundestagswahl ist auch deshalb so offen wie nur wenige Wahlen seit 1949. Es ist sogar keineswegs garantiert, dass CDU und CSU als stärkste Fraktion aus ihr hervor gehen werden. Unter diesen Umständen besteht für beide Unionsparteien Bedarf, nach der optimalen Aufstellung zu suchen. Optimal aufgestellt ist das Bundeskabinett nicht.