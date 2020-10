Bundeskabinett billigt schärfere Strafen für sexuelle Gewalt gegen Kinder

In Arizona liegt eine Revolution in der Luft

Der US-Bundesstaat Arizona ist traditionell republikanisch geprägt. Noch nie hat ein Republikaner eine Präsidentschaftswahl ohne die Stimmen aus Arizona gewonnen. Dieses Mal könnte aber alles anders werden. Arizona könnte am Ende das Zünglein an der Waage im US-Wahlkampf sein und Donald Trumps Zeit im Weißen Haus beenden. Wir waren in Arizona unterwegs und haben uns umgehört.