Bundesinnenminister Seehofer: “Wegweisende Entscheidungen für Sicherheit unserer Bevölkerung”

Trotz Lobby-Affäre und Rückzug: Amthor kämpft weiter um Landesvorsitz

Philipp Amthor ist mit seinen 27 Jahren der zweitjüngste Bundestagsabgeordnete und greift nun nach dem CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings ist er in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten: wegen Lobbyismusvorwürfen und seiner Nähe zu Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Einen Posten musste er aufgeben, am Mittwochabend trifft er sich mit dem Kreisvorstand in Spornitz.