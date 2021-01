Bundesgesundheitsminister Spahn zur Corona-Lage: “Es ist noch nicht vorbei, es werden harte Wochen”

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung zu weiteren Anstrengungen im Kampf gegen den Corona-Pandemie aufgerufen. “Es ist noch nicht vorbei. Auch nach einem Jahr nicht, auch wenn wir uns das alle wünschten”, sagte Spahn am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin.

Die Zahlen der leicht rückläufigen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen seien ermutigend. “Wir sehen eine erste Entlastung.“ Zugleich sei das Gesundheitssystem aber weitere belastet.

Er räumte ein, auch er hätte gern mehr Impfstoff. Es gebe aber auch Hoffnung. 60 Prozent der alten Menschen seien bereits geimpft. Er setze auf Entspannung im Sommer. Spahn sagte: “Ich bitte, machen Sie jetzt mit. Es werden noch harte Wochen. Aber wir werden gestärkt aus dieser Krise herausgehen.”

Spahn kam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, dem Virologen Christian Drosten und Gernot Marx, Präsident Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) in die Pressekonferenz. Wieler mahnte, nach wie vor seien die Fallzahlen zu hoch. Er bemühte sich aber um Zuversicht. Wie Spahn betonte er, Deutschland sei auf einem guten Weg.

Virologe Drosten gab an, das mutierte Virus sei vermutlich über die Weihnachtsfeiertage mit dem Reiseverkehr eingeschleppt worden – und zwar nicht nur aus England. Man müsse ddie Virus Mutation jetzt ernst nehmen.

Marx informiert über die derzeitige Lage der medizinischen Versorgung. Er sprach von einer extremen Belastung des Pflegepersonals und der Ärzte. Er mahnte: “Wir sind noch weit weg von einer Situation, von der man als Entspannung sprechen kann.” Manche Patienten blieben 90 Tage in der Klinik. Die Infektionszahlen müssten drastisch reduziert werden.

In Deutschland sind seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) 859 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden, wie das RKI am Freitagmorgen bekanntgab.

Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 50 642. Vor genau einer Woche waren 1113 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden.