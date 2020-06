Bundesbildungsministerin Karliczek: Komplette Schulöffnung nach Sommerferien noch nicht gesichert

Livestream: Laschet spricht über die Lage nach Corona-Ausbruch in Tönnies-Fabrik

Nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies ist die Lage in NRW ernst. Kommt es zu einem regionalen Lockdown? Ministerpräsident Armin Laschet wollte sich am Sonntag ein Bild vor Ort machen und dann über das weitere Vorgehen sprechen. Verfolgen Sie hier sein Statement ab 14.30 Uhr im Livestream.