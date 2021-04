Bundesnotbremse statt Modellprojekt nun im gesamten Saarland

Das Saarland hatte am 6. April ein Modellprojekt gestartet, das auf Öffnungen auf der Basis von Tests setzt. Doch nach und nach wurde es ausgebremst, weil die Inzidenz von 100 an drei Tagen in Folge in vielen Kreisen überschritten wurde. Nun ist dies auch beim letzten Kreis geschehen – womit die Bundesnotbremse im ganzen Land gilt.

27.04.2021, 10:19 Uhr