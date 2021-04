„Bundes-Notbremse“: Kritik an Ausgangssperre reißt nicht ab

Anzeige

Berlin. Die „Bundes-Notbremse“ wird kommen - trotz einer Reihe von wahrscheinlichen Abweichlern in der Unionsfraktion ist die Mehrheit bei der Abstimmung am Mittwoch nicht in Gefahr. Insbesondere die geplanten Ausgangsbeschränkungen stoßen weiterhin auf Kritik.

Landkreistag: Inzidenz von 100 führt zu Akzeptanzproblemen

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Es ist gut, dass der Bundestag nunmehr eine zeitliche Ausdehnung bis 22 Uhr vornehmen und auch eine Ausnahme zur sportlichen Betätigung zulassen will. Nur so ist überhaupt die Verhältnismäßigkeit dieses Instruments herzustellen.“

Das entspräche den Forderungen des Kommunalverbands. Problematisch sei, dass die vorgesehenen Uhrzeiten angesichts der längeren Wege auf dem Land zu stärkeren Freiheitsbeeinträchtigungen führen würden als beispielsweise in den Ballungsräumen. Das zeige zudem, dass ein „ordentliches Gesetzgebungsverfahren“ notwendig sei.

„Wir befürchten allerdings, dass die reine Anknüpfung an die Inzidenz von 100 – sei es auch infolge eines isolierten Ausbruchs in einem Betrieb – vor Ort zu Akzeptanzproblemen führt“, sagt Reinhard Sager. Auch deshalb sei es richtig, dass die Maßnahme nur zeitlich eng begrenzt zum Einsatz komme.

Der Kommunalverband pocht auf eine Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen nach Augenmaß. „Das ist auch notwendig, da man gerade bei solch einer einschneidenden Maßnahme auf das Mitmachen der Bevölkerung angewiesen ist. Die Menschen dürfen die Kontrolle nicht als schikanierend empfinden, sonst macht der Staat etwas falsch“, so Sager.

Zur Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen werde auch die Bereitschaftspolizei nötig sein, erwartet Dietmar Schilff, der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er sagte dem RND: „Eine Ausgangssperre kann nicht an jedem Ort in Deutschland kontrolliert werden. Das wird schwierig, viel Personal wird nötig sein. Falls sich jemand weigere, die Ausgangssperre einzuhalten, würde er notfalls von der Polizei nach Hause gebracht. „Alles wird mit Augenmaß passieren, davon gehe ich aus“, sagt Schilff.

Einige Unionsabgeordnete kündigten an, erneut gegen die Novelle des Infektionsschutzgesetzes zu stimmen. „Die ‚Bundes-Notbremse‘ ist angstgetrieben und ohne neue Konzepte“, kritisierte der CDU-Abgeordnete Jens Koeppen aus Brandenburg. „Wir bauen immer wieder auf den gleichen Fehlern auf. Wenn man im Winter über weitere Maßnahmen nachgedacht hätte, wäre es möglicherweise noch eher verständlich gewesen. Nun die Leute in die Innenräume zu schicken, ist widersinnig.“

Seine Fraktionskollegin Jana Schimke sagte dem RND: „Mit einem Dauer-Lockdown kommen wir in der Sache nicht voran. Eine Ausgangssperre setzt dieser politischen Einseitigkeit noch die Krone auf. Es geht nur darum, dicht zu machen, anstatt alle Kraft auf das Impfen zu verwenden und Grundrechte zu schützen.“